過年到了，家家戶戶都準備大掃除，但清潔過程中還是要注意安全。大陸河南一名女子近日為了打掃外牆牆面，竟整個人爬出陽台，靠牆支撐身體，身上也沒有任何防護措施，對面鄰居看到後嚇傻，表示她所在樓層應該是20樓以上。

綜合陸媒報導，河南信陽固始縣一社區出現危險畫面，一名女子在沒有防護措施情況下，整個人爬出高層陽台，攀附在大廈外牆，靠一隻腳踏牆支撐身體，另一隻腳則跪在窗邊，彎腰清潔，但她身上沒有安全繩、頭盔等，動作非常危險。

住在對面的陳姓鄰居發現後，表示他住在20樓，女子所在樓層應該比他再高幾層，直呼這種行為非常危險，「大過年的，最好還是做好一點防護措施」。無獨有偶，湖北襄陽也有一名女子為了擦窗戶，站在8樓的外側露台，身上沒有任何防護措施，整個人踩在塑膠板凳上，全程約數十分鐘，鄰居看了直呼恐怖，表示那種塑膠椅很不牢固，擔心女子會跌下去。

影片曝光後，網友傻眼表示「無法理解怎麼會有人這麼大膽，樓層這麼高，還敢毫無防護的擦玻璃」、「真的別輕忽，人若出了意外，窗戶再乾淨也沒用」、「我們社區3、4年前，就有一位大媽這樣擦玻璃，人不小心跌下去喪命」、「有些認為擦玻璃只是幾分鐘，時間很短，不做防護沒關係，但卻忘了跌下去只是幾秒的時間啊」。