大陸江蘇一名網友近日在街頭發現一名拾荒老人，他的身邊還有隻狗，雖然天氣非常寒冷，但他卻將唯一的毯子拿給愛犬披，讓人看了非常感動，不少人直呼「老翁或許無家可歸，但狗狗並不是流浪犬，身邊還有愛牠的主人」。

綜合陸媒報導，江蘇南京一名網友近日在街頭閒晃時，發現路邊坐著一名拾荒老人，雖然身上有穿大衣，但在寒冬中依舊很冷，而牠身邊還跟著一條狗，只見老翁似乎擔心愛犬會冷，將唯一的毛毯拿給狗狗蓋，眼神中全是愛，人狗在寒冬中互相依偎。

原PO提到，當時他看了非常感動，還跑去買一杯熱飲想給老翁喝，但他返回原地時，卻發現他們早已離開，感到有些失落。他將這段畫面分享至微博，累積51萬觀看次數，不少網友表示「老翁可能街友，但狗狗不是流浪狗」、「這名老人或許窮，但心不窮」、「狗狗很簡單，只要身邊有愛牠的人，無論在哪都是家」。

近日台灣也有網友遇到類似事情，在臉書社團《路上觀察學院》PO照寫下「他是流浪漢，但他的狗不是流浪狗」，一名街友因申請低收入戶沒通過，又沒有錢租房，只能揹著所有家當流浪，而他還養了一隻狗，每當街友暫時離開，狗狗都會幫忙顧行李，雖然主人沒有錢，但狗狗並未因此變瘦，讓原PO直呼「雖然主人沒有家但狗顧得很好，感覺他真的很愛他的狗」。