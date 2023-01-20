古代為了奪權，想出許多計謀。西漢實施郡國並行制，久而久之諸侯實力越來越大，甚至威脅到中央，漢景帝對此採取削藩政策，竟引發七國之亂，漢武帝上位後決定施行「推恩令」，以柔性方式削藩，成功分化諸侯的勢力，這一招也被稱為千古第一陽謀。

根據陸媒報導，西漢初年實施郡國並行制，指郡縣制和封建制並同實行的行政區劃制度，擴大地方諸侯的自治權力，中央政府對地方事務不多加干涉，有助於地方經濟發展，但時間久了，諸侯勢力越來越大，甚至威脅到朝廷，漢景帝採取削藩措施，卻引發七國之亂。

在《漢書．諸侯王表》就記載「功臣侯者百有餘邑，尊王子弟，大啟九國」、「而藩國大者夸州兼郡，連城數十，宮室百官同制京師。」指諸侯擁有非常廣大的封地，而且諸侯的宮殿、地方官員設置和首都京師相同，也顯現出諸侯權力極大的狀況。

大臣主父偃向漢武帝提出「推恩令」，由於當時講究嫡長子繼承制，指嫡長子可繼承一切，庶子卻什麼都拿不到，而推恩令則規定諸侯王死後，除了嫡長子能繼承王位，其餘庶子也可獲封地，稱為「侯國」，新封侯國直接由中央管轄的郡管理，地位相當於縣。

推恩令實施後，使諸侯的封地越來越小，順利減弱諸侯勢力，加強中央集權，而且諸侯們也不再與中央爭權，由於他們手中的資源變少，開始專注於自己能拿到多少東西，庶子們因推恩令獲得好處，不僅不會反抗，甚至還更效忠皇帝，若有嫡長子不從，庶子們也不會同意，造成雙方對立，此外當時歷經文景之治，中央朝廷勢力大幅增加，有效震懾各地諸侯，使推恩令實行更順利，想要破解推恩法，除非諸侯只生一個兒子，但古代貴族妻妾成群，根本不可能。