農曆春節將至，不少人陸續返家過年。大陸廣西一名人妻近日回老家，發現3樓閒置的房子竟變婆婆的養雞場，讓她看了非常傻眼，影片曝光後，引發網友討論，有人認為婆婆做法不妥，但也有人表示，如果房子是婆婆所有，想怎樣都可以。

根據《速看視界》報導，廣西崇左一名人妻近日返鄉過年，發現3樓的空房竟變成養雞場，婆婆在房內鋪滿乾草與泥巴，還備有餵食器，裡面至少養了8隻雞，而且體型都不小，不僅如此，陽台上還堆放了乾柴等雜物，讓人妻看了非常傻眼。

人妻進一步說明，當初在蓋這棟房子時，就建議不要蓋太高，由於她與丈夫都在外地工作，平時只有婆婆一人在家，所以3樓基本上都是閒置的，沒想到他們這次回來才發現，3樓竟變成養雞場，雖然不反對婆婆養雞，但希望可放在舊屋飼養。

影片曝光後，有網友支持人妻的說法，「與雞住在一起，感覺整天都會聞到雞屎味」、「早上起床應該都是被雞叫醒」、「想在家裡養雞，應該也要和家人商量一下吧」，但也有人表示，如果房子屬於婆婆，她想怎麼規劃都沒問題，「一年也才過年回老家，兒媳沒什麼好管的吧」、「家裡這麼大才一個人住，不養雞可惜了，總比空著不用好吧」。