清朝皇室春節禮俗複雜，皇帝過年根本不得閒，就連侍寢對象都有規定。皇帝除夕時，除了要宴請外藩，事後還會參加家宴，由於平時皇帝忙於政務，基本上都是獨自用膳，唯有除夕才會與皇后及嬪妃一起吃，另外根據清制規定，皇帝過年期間一定要陪皇后睡覺。

根據《宮女談往錄》、《老佛爺不高興》提到，清制規定每年臘月三十、正月初一、初二這三天，皇帝必須陪皇后睡覺，這是身為國母的特權，相傳光緒不太滿意皇后隆裕，但只要對方還是皇后，在春節這三天，兩人晚上就是要待在一起過夜，不過3天法定陪睡日外，皇帝召幸妃嬪不受制度約束，主要看皇帝的心情。

皇帝過年行程也非常多，平時因忙於處理國事，陪伴家人的時間很少，除夕時他會放下手中工作，與皇子皇孫同樂，之後還要接待大臣、外藩，在保和殿宴請外藩，為了緩解外藩緊張的情緒，宴會上還有準備音樂、舞蹈、雜技助興。

宴請完外藩、大臣後，皇帝還會參加除夕家宴，由於平時都是獨自用膳，唯有除夕才會與皇后及嬪妃一起享用美食，除夕家宴結束後，皇帝還要守歲吃餃子，皇宮通常於子時下鍋煮餃子，指的是晚上11點到凌晨1點，意味「歲更交子」，早上6點皇帝還要準備迎接大臣們正月初一的朝賀，下午參加宗親大宴，初一年節活動才結束。