澳洲一名男賽車手時隔一年和心愛的賽車「重聚」，未料一靠近就看到一個巨大的蜘蛛卵囊，還有密密麻麻的獵人巨蛛幼蛛，恐怖的畫面讓人頭皮發麻，男子一時之間也不知該如何處理，只好暫時離開，所幸2天之後這些幼蛛已經全數離開。

Spider horror as Australian driver finds ‘at least 100’ bursting from egg sac on his carhttps://t.co/RMR0Iepn8L pic.twitter.com/71kzcjyuhc — Daily Express (@Daily_Express) January 19, 2023

根據《每日快報》報導，澳洲59歲賽車手克雷格（Craig Baulderstone）自從去年賽季結束後，就將比賽用的愛車停放在住家車庫，直到最近才又去查看賽車狀況，打算在拉力賽開始之前，替車子做全面的檢查，未料他一靠近車門就看到一個巨大的蜘蛛卵囊，上百隻獵人蛛的幼蛛不斷從中爬出，還在他的賽車上「趴趴走」，讓人看了瞬間頭皮發麻。

儘管車子縫隙都有密封條，確保蜘蛛不會爬進車內，但克雷格一時之間也不知該拿這一大群蜘蛛如何是好，而且更讓他不安的是，不管怎麼尋找，他都沒有在附近發現母蛛的身影。克雷格事後將照片分享到社群平台，網友看到都驚嚇不已，紛紛留言，「有一天你打開遮陽板的時候，就會有一大堆獵人蛛掉下來」、「牠們現在是新車主了，你該去買一部新的賽車」、「害怕昆蟲的密集恐懼症患者覺得很痛苦」。

不過幸運的是，克雷格也是一名生態學家，他並不懼怕這些蜘蛛，反而還有些興奮，他拍完照片以後，就安靜地離開現場，2天後再去查看時，這些幼蛛早已不見蹤影，克雷格表示：「汽車和房屋內通常不是蜘蛛的最佳棲息地，牠們會自己尋找通往外面的路。」同時他還說：「我對蜘蛛和蛇的恐懼比對人的還少，牠們從來不打算傷害人，而且行為更容易預測，牠們的主要目的就只有吃和繁殖。」