蟾蜍界哥吉拉出沒！澳洲一名護林員在康威國家公園發現一隻巨型海蟾蜍，身體大到像一顆足球，重達2.7公斤，是平均值的6倍大，不過海蟾蜍屬於外來物種，已對當地野生動物造成危害，護林員將牠帶離並安樂死，再送至博物館進行研究。

根據《每日郵報》報導，護林員格雷（Kylee Gray）日前與同事行駛於昆士蘭西北部康威國家公園（Conway National Park），發現路上出現一條赤腹伊澳蛇，他們便停下車先讓蛇通過，豈料卻發現腳邊出現一隻巨型海蟾蜍（cane toad），體型大到如一顆足球。

格雷趕緊將海蟾蜍抓起來，測量發現牠重達2.7公斤、長25公分，超越金氏世界紀錄最重海蟾蜍保持者的2.65公斤，格雷將這一隻海蟾蜍命名為「Toadzilla」，更形容牠像是一顆長腳的足球，「我當時抓起海蟾蜍後，不敢相信牠居然這麼重」。

格雷提到，海蟾蜍在野外最長可活15年，雖然不確定牠幾歲，但相信應該活了很長一段時間，牠們主要吃昆蟲、爬蟲類等動物，只要能放進嘴裡的幾乎都會吃，海蟾蜍於1935年被引入澳洲，用於消滅農作物害蟲，但並不成功，海蟾蜍在沒有天敵的情況下迅速繁殖，對當地生物造成威脅，因此這隻巨型海蟾蜍目前已被安樂死，並送往昆士蘭博物館進行研究。