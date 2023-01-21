今天（1/21）是一年一度的除夕，不少人都聽過「年獸」的傳說，人們會身穿紅衣、在門口貼春聯、放鞭炮，並在除夕當晚守歲，來趕跑可怕的怪獸，然而大陸歷史學家指出，其實古代並沒有年獸的傳說，可以查到最早的文獻還是來自民國時期，表示年獸其實是近代人編出來的故事。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，「年」的象形字是成熟稻穗的圖像，漢代《說文解字》和清代《康熙字典》的解釋皆為「禾苗熟了就是一年」，和怪獸沒有任何關係，而且年獸的傳說在任何古籍上都沒有記載，現在能夠查到最早的資料也是來自1939年12月31日《申報》刊載的文章《過年的傳說》，這個故事也是從民國時期開始興盛的。

于賡哲表示，大陸文學學者李天飛曾針對年獸傳說的起源進行考證，認為傳說有2個來源，年獸本身的形象是來源於「山臊」，南朝梁國的《荊楚歲時記》記載，這種惡鬼會害人得寒熱病，因此每到正月初一要在庭院燃放爆竹，就可以躲避山臊惡鬼，漢代《神異經》也有類似的內容。

至於驅趕年獸的儀式則來源於「驅儺儀式」，驅儺是古代驅趕惡鬼的儀式，宮廷、民間皆有，必須由「方相氏」率領「侲子」等人驅趕，而這些人一般都穿著黑上衣、紅下衣，唐代《唐六典》也記錄了儀式進行的方法，每到除夕夜「有司（官名）」就要組織人扮演「侲子」、「方項氏」等角色，總共246人。

因此于賡哲指出，驅趕惡鬼、穿紅色衣服、放鞭炮等春節習俗，很可能就是將山臊和驅儺儀氏綜合在一起，附會到年獸的傳說裡面，並一直流傳到現在。