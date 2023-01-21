美國猶他州一名人妻在抖音透露，12年前與丈夫結婚後順利懷孕，兩人一日想幫快出生的孩子取名字，便打開家譜網站查看，卻越看越不對勁，發現他們的祖父母竟是表親，由於兩人當時只有公證結婚，並沒有舉辦婚禮，所以才未發現彼此的親戚關係。

根據《每日郵報》報導，42歲的希爾（Marcella Hill）在抖音擁有30萬粉絲，近日她分享自己離奇的故事，指12年前她與丈夫結婚後，順利懷上第一胎，當時兩人為了幫即將出生的孩子取名，因此打開家譜網站「FamilySearch」找靈感，查看祖父母至曾祖輩的名字，而他的丈夫同樣也打開自己的家譜界面。

夫妻倆查看彼此家譜後，才發現他們的祖父母竟是表兄妹關係，隨後趕緊向家人詢問，確認兩人確實是第三代表兄妹，雙方的祖父母不僅認識，小時候還經常住一起，希爾提到，她與丈夫都是閃婚派，當時兩人突發奇想，選定一天下班後到地方法院公證結婚，也沒有舉辦婚禮，才會導致雙方大部分親戚沒見過面。

希爾表示，很慶幸他們當時沒舉辦婚禮，否則婚禮現場會變認親大會，兩人還可能結不了婚，不過當時他們也很擔心是否會影響下一代健康，查閱資料得知兩人屬於第三代旁系血親，基因突變機率低才放心，他們目前育有4個孩子，希爾也說，也許因為他們有親戚關係，所以默契非常好，「我們甚至還贏得『社區最親密夫妻獎』」。