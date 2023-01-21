對於狗狗而言，主人就是牠們的全世界。大陸重慶一名飼主日前返鄉過年，也把愛犬帶回老家，當時她與妹妹正要出去買東西，不方便帶狗出門，因此先將牠安置在家中，豈料愛犬似乎以為自己要被遺棄，竟從2樓跳窗狂追，把主人嚇了一大跳。

根據《星視頻》報導，一名飼主近日返回重慶老家過年，也把養了3年的愛犬一起帶了回去，當時她與妹妹外出買東西，由於不方便帶狗出門，因此先將毛小孩留在家裡，豈料狗一看到主人離開，似乎以為自己要被遺棄，感到焦躁不安。

當時2樓的窗戶並沒有關，愛犬竟一躍而下，直接摔在地面趕緊追上去，主人發現愛犬跳出來也嚇了一跳，馬上回頭查看狀況，所幸牠並無大礙。飼主提到，他們的感情非常好，當時只有媽媽在家，前一天她們又剛好晚上2點多才到家，愛犬還沒熟悉環境，以為自己要被遺棄，所以才急著跳下來，之後她也會帶狗到醫院做檢查。

影片曝光後，吸引萬人觀看，不少網友表示「狗到新環境真的會害怕，主人要給予足夠的安全感」、「狗這樣跳真的很嚇人，希望牠身體沒事」、「狗狗很忠心，而且重情重義」、「可以看出狗很愛主人，連命都不要了」、「狗居然可以這樣跳，有當貓的天賦，雖然這次沒事，但主人要多注意，從2樓跳下來很有可能受傷」。