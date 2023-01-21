釣魚新手運超旺！美國一名12歲男童和家人出海釣魚，過沒多久就覺得釣竿變重，似乎釣到了大魚，仔細一看竟是一條3.3公尺的大白鯊，讓船上的人都興奮不已，紛紛上前幫忙，最後花了約45分鐘才把大白鯊拉到船邊，船長做完記號以後，就將牠放生回海裡。

根據《ABC News》報導，美國12歲男童坎貝爾（Campbell Keenan）近日和家人到佛羅里達州度假，並租了一艘船出海釣魚，未料過沒多久，坎貝爾就感覺自己釣到一條大魚，拉到距離20英尺（約6公尺）遠的時候，船上的大家才意識到，坎貝爾釣到的竟是一條大白鯊，並為此感到興奮不已。

船長在一旁不斷指導坎貝爾如何收竿，他的媽媽則在後面緊緊抱住他，以免大白鯊一用力就把他拖入水中，最後花了約45分鐘，才順利把大白鯊拉到船旁邊，因為美國法律規定，不能把鯊魚從水中拖出來，所以他們在大白鯊身上做好記號以後，就直接將牠放生。

據報導稱，坎貝爾釣到的大白鯊體長約11英尺（約3.3公尺），體重介於400到700磅（約181到317公斤）之間。坎貝爾回憶和大白鯊「激戰」的過程，仍感到記憶猶新，事後受訪時表示：「當我向上拉竿的時候，就像是舉起50磅（約23公斤）的重物，很難拉起來。」原本這趟旅行只預期會釣到旗魚或鮪魚，沒想到竟會有更大的收穫。