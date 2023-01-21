今晚（1/21）就是除夕夜，也是全家人聚在一起吃團圓飯的日子，不過有網友好奇，「除夕」的台語到底該怎麼說？問題一出立刻引起熱議，還有人回去問家中長輩也不知道，最後有內行人出面解答，表示除夕的台語正確唸法為「二九暝」，把農曆12月29日統稱為除夕夜。

有網友在PTT上發文，詢問「除夕」的台語應該怎麼唸？他表示已經過問很多人，但大家都只知道初一、初二、初三等日子的台語，沒有人可以解決他的困擾，讓他疑惑地說：「是因為台灣人以前不過除夕嗎？」

文章一出，許多熱心網友都出面解答，「里高美，『29夜』的意思，小時候聽父母這樣說，長大就跟著這樣說，也不知道來源」、「剛問家人也說禮高梅」、「我們南部人台語就是有分除夕跟除夕夜，『洗尼』是除夕明確說法」。

根據教育部台灣閩南語常用詞辭典記載，除夕的台語是「二九暝」，唸作「Jī-káu-mê」，也就是29日晚上的意思。不過有網友不解，12月的最後一天應該是31日，為什麼台語讀音卻是「二九暝」？對此有內行網友在論壇《mobile01》上解答，因為農曆和國曆的算法不同，每個月的天數29天和30天不固定，只是除夕大多數都在農曆12月29日，所以才統稱為「二九暝」。