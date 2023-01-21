大陸山西考古團隊近日挖掘出3座元代紀年壁畫墓，墓中有許多神奇有趣的壁畫，包含奇門遁甲中的九宮八卦、九星等，墓頂還有象徵日月的三足金鳥與玉兔搗藥彩繪，不過更吸引網友注意的是，其中一座墓的墓口竟用墨書寫上了「有錢不使用，死後一場空」，讓大家都忍不住笑了出來。

根據《濟南時報》報導，山西省考古研究院和陽泉市文物管理中心組成聯合考古隊，於本月18日公布最新的考古成果，陽泉高新區出土3座元代紀年磚雕仿木構穹窿頂壁畫墓，3座墓均未受盜擾，以編號M15的墓保存最完整，根據墓葬形式和整體佈局等資訊判斷，這3座壁畫墓的墓主應該是當地富豪。

M15的側壁及墓頂都有壁畫和彩畫，西南壁和東南壁分別繪製雜劇圖、挑燈圖等壁畫，側壁則以墨書繪出奇門遁甲中的九宮八卦、九星，以及寫上一些短句警語，墓頂東西各彩繪三足金烏和兔子搗藥象徵日、月，其餘部分則滿布彩雲及星辰等彩畫，另外墓壁上還有墨書題記，顯示墓葬年代為元代大德十年（西元1306年）。

而編號M6、M11的墓葬形式與M15大致相同，也備宴圖、挑燈圖、耄耋圖等壁畫，以及奇門遁甲中的九宮八卦，有趣的是墓口兩側還寫有「有錢不使用，死後一場空」、「生事之以禮，死葬之以禮」等短句。除此之外，2座墓也有紀年題記，M6為元代至元二十八年（西元1291年），M11則和M15年代相同，一樣是元代大德十年。

新聞曝光後，網友們都被墓中的短句警語吸引注意，紛紛笑說，「真直白，這個墓主算是活出人生體悟了」、「這是墓主活得太通透了，還是他在後悔沒把錢花完？」、「簡單，直白，真理」、「古往今來，這句話永遠是真理！」、「謹遵古人教誨，晚上就上網血拼花錢」、「這是什麼醒世恒言，我要把這句話牢牢刻在心裡！」。