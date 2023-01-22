許多人都有一夕致富的夢想，因此會去買彩券試試手氣。哥倫比亞一名人妻於去年離婚後，經濟狀況陷入困頓，不但付不出兒女的學費，連房貸也繳不出來，差點和孩子一起流離失所，為了解決現況，人妻決定放手一搏買彩券，沒想到竟真的中獎，贏得15.68億披索（約8.7億新台幣）的獎金。

根據《鏡報》報導，哥倫比亞一名人妻在去年發現丈夫外遇，且對象還是自己的閨密，丈夫甚至為了對方和她離婚，人妻被拋棄之後，經濟頓時陷入困頓，連兒女的學費都付不起，也沒有錢付房貸，眼看自己和孩子即將流落街頭，人妻決定放手一搏賭一把，在本月17日購買彩券，希望能獲得財神爺的眷顧，沒想到隔天就真的搖身變成億萬富翁，贏得15.68億披索的獎金。

更神奇的是，人妻總共買了2張彩券，結果2張都在同一晚中了頭獎，開獎時間只相隔幾分鐘而已。報導指出，彩券中頭獎的機率是1500萬分之一，中獎2次的機率則是3000萬分之一，更別說是在同一天晚上連續中獎，機率更是微乎其微，但就是奇蹟般地發生了。

人妻得知自己贏得巨額獎金時，情緒十分興奮激動，渾身都在發抖，前陣子她還因為婚姻失敗而陷入痛苦與悲傷中，如今有了這筆獎金，讓她最頭痛的財務問題得以解決，整個人都開朗許多。

豈料前夫聽到她中獎的消息後，居然還厚臉皮地打電話祝賀她，語氣中帶著滿滿的撒嬌與示軟，不斷暗示想要和她重新開始，人妻識破前夫的意圖後，立刻毫不猶豫地拒絕了。