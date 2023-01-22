英國一名女子近日在海邊遛狗時，突然發現一個詭異的生物遺骸，嚇得將照片PO網，瞬間引爆網友熱議，有人質疑是外星人骸骨，也有許多人認為該生物激似驚悚電影《異形》（Alien）中，會抱住人臉並轉移到人體裡的「抱臉蟲」 （facehugger）。
綜合外媒報導，英國女子裘莉（Julie Barker）近日帶著寵物狗前往漢普郡（Hampshire）索倫特海灘散步時，意外發現一具仍保留著皮膚的不明遺骸，至於究竟是何物種卻不得而知。她透露，當下先是注意到狗狗的奇特反應，才發現這個詭異殘骸，「我起初以為是溜冰鞋，但靠近後發現這可能是某種生物的軟骨，類似皮膚的東西看起來非常乾癟」。
照片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛猜測這是何種生物，更有不少人一面倒認為該生物激似《異形》電影中的「抱臉蟲」，在電影中的設定為異形卵孵化的產物，擁有8條腿，再加上一條尖刺的尾巴，與裘莉發現的不明生物特徵部分吻合。
不過懷特島野生動物信託基金的高級海洋生物學家費雷羅（Tim Ferrero）指出，該生物應該是鰩魚或魟魚的殘骸，胸鰭的部分疑似遭吃掉或切除，才會看起來如此詭異，儘管無法從目前的狀態辨別確切品種，但從尾巴來看應該是來自背棘鰩（Thornback ray）。
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