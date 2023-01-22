人生如戲，有時候看似狗血的劇情，卻會在現實中真實上演。印尼一名女子和前男友於不久前分手，未料對方一轉身就和她的親姊姊在一起，兩人甚至還舉辦婚禮，女子身為家人不得不到場，親眼見證愛人和姊姊結婚的幸福畫面，讓她崩潰不已。
綜合外媒報導，印尼女網友「@juangnya57k」近日在TikTok上傳心碎遭遇，她和男友分手以後，對方竟轉頭娶了她的親姊姊，身為家人的PO主不得不到場，在台下含著淚水、強顏歡笑地看著愛人和姊姊的婚禮，讓她直呼痛苦，無奈表示這是2023年收到的第一份「驚喜」。
PO主坦言自己並不生氣，也不會懷恨在心，「但此時此刻看著他們站在結婚的舞台上，我只想在賓客中大聲尖叫。」更在文章中大吐苦水，「有誰能夠理解我現在的心情？我相信緣分，但為何一轉身兩人就結婚，難道不能給我一點時間，等我重新振作起來嗎？」同時PO主也埋怨家人，沒有給她安慰、幫助她從失戀的傷痛中走出來，反而忙著替姊姊安排婚禮，還讓她到場見證這折磨人的時刻。
影片曝光後，網友們都相當同情PO主的遭遇，紛紛留言，「別難過，我給妳大大的擁抱！」、「如果是我，我就絕對不會再回那個家了」、「天啊！家人怎麼會同意這樁婚事？」、「還以為是狗血劇裡面的情節，沒想到居然會真實上演」、「相信我，妳一定可以找到更好的對象」、「妳還可以待在現場已經很堅強了，要是我就直接翻桌走人」。
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