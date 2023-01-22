人生如戲，有時候看似狗血的劇情，卻會在現實中真實上演。印尼一名女子和前男友於不久前分手，未料對方一轉身就和她的親姊姊在一起，兩人甚至還舉辦婚禮，女子身為家人不得不到場，親眼見證愛人和姊姊結婚的幸福畫面，讓她崩潰不已。

@jodohnya57k aku percaya yg namanya jodoh tapi bisakah tidak secepat ini misalnya beri aku waktu sebentar untuk menguatkan diri atau setidaknya dari pihak keluargaku (orangtua) mengerti perasaan ku, pahami sedikit rasa sakit ku,tidak akan lama kok tapi seenggaknya aku tidak mengobati luka sendiri, rangkul aku kuatkan aku bukan malah kalian seperti sengaja membiarkan aku sedih sendirian ♬ Usik - Feby Putri

綜合外媒報導，印尼女網友「@juangnya57k」近日在TikTok上傳心碎遭遇，她和男友分手以後，對方竟轉頭娶了她的親姊姊，身為家人的PO主不得不到場，在台下含著淚水、強顏歡笑地看著愛人和姊姊的婚禮，讓她直呼痛苦，無奈表示這是2023年收到的第一份「驚喜」。

PO主坦言自己並不生氣，也不會懷恨在心，「但此時此刻看著他們站在結婚的舞台上，我只想在賓客中大聲尖叫。」更在文章中大吐苦水，「有誰能夠理解我現在的心情？我相信緣分，但為何一轉身兩人就結婚，難道不能給我一點時間，等我重新振作起來嗎？」同時PO主也埋怨家人，沒有給她安慰、幫助她從失戀的傷痛中走出來，反而忙著替姊姊安排婚禮，還讓她到場見證這折磨人的時刻。

影片曝光後，網友們都相當同情PO主的遭遇，紛紛留言，「別難過，我給妳大大的擁抱！」、「如果是我，我就絕對不會再回那個家了」、「天啊！家人怎麼會同意這樁婚事？」、「還以為是狗血劇裡面的情節，沒想到居然會真實上演」、「相信我，妳一定可以找到更好的對象」、「妳還可以待在現場已經很堅強了，要是我就直接翻桌走人」。