正值春節連假，不少人都在家放鬆休息，不過古代皇帝過新年可是一刻不得閒，不但從一個月前就開始忙碌準備，到了除夕、初一當天，更是有諸多活動等著他參與，而且除了春節活動外，平時的政務也不能落下，有些皇帝甚至會熬夜加班，像是勤政的雍正帝在位12年期間，幾乎沒有休過年假。

根據《梨視頻》報導，皇家過年儀式繁多，清代稱春節為「元旦」，和皇帝壽辰的「萬壽節」、冬至列為年度三大重要節日，從小年（臘月二十三日）前後到正月二十日，宮廷的年節活動會持續一個月之久。皇帝在臘月一開始，就要寫「福」字，賜給官員當新年禮物；二十三日前後則要挑吉日「封印」，把皇帝御璽暫時封存起來，等到正月再開封，當天還要祭灶神，之後宮中開始掛春聯、貼門神。

除夕是皇帝最忙碌的一天，凌晨就得起床，到宮殿各處捻香行禮、放鞭炮邀請各路神佛到宮裡過年，中午在保和殿賜百官宴，晚上則是家宴，享受難得的私人時間。到了正月初一，皇帝凌晨起身沐浴更衣，天才剛亮，百官就要集合在太和殿廣場拜年；早上7、8點，皇帝登寶座，由人宣讀賀表，百官三跪九叩後入座賜茶，喝完茶賀歲大典也告一段落，皇帝才能下殿。

不過正月初一的活動還沒結束，回到乾清宮，皇帝要帶領後宮嬪妃行六肅三跪三拜之禮，后妃回宮後，換皇子三跪九叩，接下來又是一場隆重的家宴。因為皇帝是一切賀歲活動的中心，所以春節前後總是忙個不停，除了繁瑣的儀式外，要處理的政務也沒有比平時少，不但要批閱奏章，如果不巧遇到重大事件，甚至要通宵熬夜加班。

比如康熙二十八年，皇帝為處理直隸災事，除夕當天上午8點仍正常上朝，讓官員們都惶恐不已；更勤勞的雍正帝，在執政的12年間幾乎沒休過年假，有時候地方在春節期間送上來的奏章少了，他還會嚴加要求官員上奏，聊聊國家大事。