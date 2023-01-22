過年發壓歲錢的習俗由來已久，古代皇帝也會給兒孫發紅包，而且給得越多代表兒孫滿堂，不過乾隆有一年發紅包時卻刻意獨漏一人，還對他說「給你錢有何用？」沒想到對方反而陷入狂喜，隔年就登上帝位了。

根據《搜狐網》報導，85歲的乾隆在繼位60年的時候，一如往常給兒孫們發紅包，不過卻獨獨遺漏了十五阿哥永琰，這讓在場眾人面面相覷，好奇他究竟做了什麼錯事把乾隆惹毛了，所以刻意選在這個喜慶的時候當著眾人的面來懲罰他，故意讓他丟臉。

眼看所有人都領了紅包，自己卻遲遲沒被點名，永琰已經著急得流了一身冷汗，但也只能強顏歡笑，試圖掩飾尷尬的處境。不過他坐立難安的樣子都看在乾隆眼裡，乾隆這才笑著罵說「錢財之物，給你何用！」這時眾人才終於頓悟，永琰也明白乾隆的意思，立刻一改挫敗的情緒，因為乾隆為永琰準備了一份比其他皇子更大的紅包，那就是皇位。

果然永琰隔年就登基成為嘉慶皇帝，雖然在此之前有不少大臣提出異議，認為永琰不是嫡長子，其母親身分也不尊貴，但乾隆依舊排除眾議，將帝位傳給了永琰，自己則當了太上皇。不過表面上政權交給了嘉慶，但他就像是擺設一樣，國家政務方面還是乾隆說了算，直到乾隆當了3年太上皇後去世，嘉慶才真正成為大清的掌權者。