匈奴侵擾中原王朝邊境長達800年之久，漢朝和匈奴政權之間的鬥爭幾乎到了白熱化的階段，不過民間傳說，有次匈奴派使臣向漢朝下了「天心取米」4字戰書，讓官員們看了面面相覷，最後靠著一個小官員破解了此局，也讓匈奴悻悻然退兵。

根據《搜狐網》報導，漢武帝收到「天心取米」4字戰書後百思不得其解，滿朝文武百官也面面相覷，後來漢武帝只好召集天下賢士來破解這封戰書。當時京城有位小官員名叫何塘，他看到後思考片刻便接下皇榜面聖，並告訴漢武帝「依臣之見，天是指天朝，也就是我朝；心，心臟也，也就是指都城；取是指奪取；米，指的是陛下，合起來就是匈奴想要奪取陛下江山，直奔中原的意思」。

漢武帝一聽勃然大怒，並苦惱著要怎麼回覆匈奴這封戰書，此時何塘又跳出來獻策，並拿筆在「天心取米」這4個字各添一筆，變成了「未必敢來」，眾人一看對於這樣的改法讚嘆不已，於是又將該封戰書送回給匈奴。而匈奴原本只是想重挫大漢的銳氣，沒想到漢武帝不僅不怕，還挑釁了一番，這下反倒是匈奴被震懾住，擔心大漢有所防備，於是趕緊撤回駐守在邊境的將士們。

不過雖然這個故事在民間廣為流傳，但史學家認為應該是後人杜撰的成分居多，因為漢朝使用的並非現在大家熟知的字體，而是採用小篆，而依照小篆的寫法，「天心取米」即便添加筆畫也不可能成為「未必敢來」。