古代北方並不安寧，自春秋戰國以來，各諸侯國就在邊境修築城牆，以免游牧民族入侵，秦、漢、明三時期的長城規模變得更大，明朝還將長城的盡頭修建至海裡，由於當時正經歷小冰河時期，所以會遇到海面結冰的問題，使敵人能從海上進攻。

根據大陸節目《地理中國》介紹，山海關是明長城東北重要的關隘之一，屬於戰略要地，卻曾被敵人跨過海面偷襲，明洪武年間（西元1368年至1398年），為了防禦女真族和蒙古族對邊境的搶掠，明代薊鎮總兵戚繼光奉命在距離山海關城南4公里的臨海高地修築長城，城牆橫跨峻嶺後入渤海，看起來像一條巨龍，因此稱為「老龍頭」。

老龍頭由入海石城、海上敵台、南海口關及澄海樓組成，其中入海石城是明長城中唯一修建在海裡的長城，長約22.4公尺、寬8.3公尺、高9.2公尺，也是長城唯一集結山、海、關、城於一體的海陸軍事防禦體系，長城學會副會長董耀會表示，秦皇島是天然不凍港，主要受黑潮暖流影響，但遇極端氣候仍會產生冰封現象。

董耀會翻閱史料發現，明朝中期全國年平均氣溫開始下降，許多年的冬天變得極為寒冷，使山海關一帶海域結冰，北方游牧民族看準這個機會進行偷襲，也成為海上防禦漏洞，戚繼光才會修建入海石城，為了防止北方游牧民族趁退潮、冬季枯水季節或海面結冰由海上潛入，從明初洪武年間到明末200多年間，老龍頭逐步修建完善，直到清代，長城內外民族統一後，老龍頭也失去軍事防禦作用。

另外老龍頭竟是建在鬆軟的沙灘上，卻能屹立不搖600多年，董耀會進一步研究發現，城牆底部的岩石很突兀，才意識到長城底下是侵入海中的岩石帶，但隨著海沙長年堆積，覆蓋在岩石帶上，讓人誤以為長城建於沙灘上，戚繼光為了增強石城的穩定性，還將入海的岩石表面鑿平，再鋪上條石做為地基，老龍頭才得以屹立沿海數百年。