巴西一名27歲女子近日生下一名「超級巨嬰」，體重達7.3公斤、身高60公分，大到產婦無法自行分娩，於是緊急替她進行剖腹產，所幸在專業團隊的幫助下，母子均安，只不過嬰兒的體型實在太大，一出生就要穿9個月大嬰兒的衣物，父母之前為他準備的尿布和衣服全都不能穿。

16lb baby measuring 2ft long is born via C-section in Brazil pic.twitter.com/aCohIqQUMq — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) January 21, 2023

根據《每日郵報》報導，巴西27歲女子克萊黛安（Cleidiane Santos dos Santos）於本月18日到位於亞馬遜州的醫院產檢時，醫生發現她腹中的胎兒成長速度過快，體型已經大到產婦無法自然分娩，於是緊急讓她剖腹產，經過漫長的手術後，終於生下一名體重7.3公斤、身高60公分的巨大男嬰，打破當地紀錄，後來克萊黛安與家人將兒子取名為安格森（Angerson）。

院方透露，安格森目前被安置在保溫箱內觀察，但狀況穩定，母子都非常平安；對於克萊黛安產下巨嬰，醫生推測這可能和她的糖尿病有關。有趣的是，因為男嬰的體型太大，父母先前為他準備的新生兒衣服與尿布根本穿不下，因此醫院正在幫他們募集符合男嬰尺寸的衣物。

報導指出，世界上最重的嬰兒是1995年在義大利出生的安娜貝茲（Anna Bates），出生時的體重達10.2公斤，相當於一隻成年米格魯犬的大小，至今無人超越她的紀錄。