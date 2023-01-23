一名希臘賽車手日前到法國參賽時，沒想到一個過彎竟然不小心撞見一對男女光著屁股在跑道旁上演「推車交流」，速度與激情瞬間同框的活春宮畫面在網路上瘋傳，掀起網友熱議。

綜合外媒報導，法國里維埃拉（Riviera）19日舉行蒙地卡羅拉力大賽（Rallye Monte-Carlo），世界各地的賽車手摩拳擦掌準備來場極限對決，不過比賽過程中卻發生一起意外插曲讓賽事因此失焦，只見來自希臘的58歲資深賽車手瑟德里迪斯（Jourdan Serderidis）在賽道上競速時，沒想到一個過彎竟然撞見「肉慾場面」讓他當場傻眼。

根據行車紀錄器畫面顯示，當瑟德里迪斯駛入彎道時，昏黃的車燈瞬間打在路邊的草叢上，讓一對光著屁股的男女瞬間無所遁形，只見他們忘我的放縱慾火，且附近還有人圍觀，完全不理會行經而來的賽車。

離譜畫面曝光後隨即被不斷轉傳，網友們更忍不住調侃，「旁邊的觀眾一臉冷到不行，不過他們看起來很火熱」、「這是拉力賽增加收視率的方法嗎」、「看來我得準時觀賽了」、「居然能在賽車比賽，看到現實版的速度與激情」。