印尼一名男子日前發現心愛的金龍魚消失不見，以為是魚跳出魚缸，於是在附近不斷尋找，未料下秒他就看見2名兒子從廚房端出美味料理，他仔細一看才驚覺，價值1500萬印尼盾（約新台幣3萬元）的金龍魚竟被兒子煮成煎魚，讓他又生氣又不忍心責罵兒子。

Indonesian Father Shocked to Find That His Missing RM4k Pet Arowana was Actually Fried by His Children https://t.co/WZTjqEGDIg — WORLD OF BUZZ (@WORLDOFBUZZ) January 18, 2023

根據《星洲網》報導，來自北蘇門答臘的尼札姆（Nizam）日前在家中修理天花板，一回到客廳就發現心愛的寵物金龍魚不見，原本以為是魚躍出魚缸，尼札姆還告知老婆，請她幫忙一起尋找，豈料過沒多久，他就看到就讀小學的2名兒子手中端著剛做好的料理，仔細觀察才驚覺盤子上的竟是他尋找未果的金龍魚，而且早已失去生命。

尼札姆見狀心痛不已，「我很想生氣，但我記得孩子們昨天吃了一條煎魚，因為非常好吃，所以他們說還想再吃一次，所以我猜，他們今天可能想自己抓魚來料理。」尼札姆透露，那條金龍魚要價1500萬印尼盾（約新台幣3萬元），不過他決定隱藏魚的真實價格，告訴妻子和兒子們魚只要500萬印尼盾（約新台幣1萬），好讓他們不會因為擅自把魚拿去料理而感到內疚。

尼札姆也無奈表示，其實魚缸裡面還有另外2條魚，他推測兒子們沒有抓走牠們，是出自好意，只拿走魚缸裡體型最小的魚，「殊不知最小的其實最貴。」