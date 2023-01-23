印尼一名不肖孫子為了讓網友抖內（Donate，贊助、捐獻），竟將歪腦筋動到父母和年邁的阿嬤身上，靠著惡整家人增加曝光度，近日更傳出他不顧阿嬤求饒，繼續惡整，害得阿嬤當場尿失禁，惡劣行徑引爆網友怒火。

綜合外媒報導，印尼一名男子疑似想透過惡整家人，誘發觀眾同情，經常在抖音（TikTok）直播虐待父母和年邁的阿嬤，藉此要求更多抖內，不僅命令家人坐在戶外水池的椅子上，用裝滿水的臉盆往對方身上倒，而家人疑似長期遭到虐待，不敢還手也不敢離開，只能哀怨地坐在鏡頭前忍受男子欺凌。

其中一段畫面中可見，男子甚至不顧阿嬤苦苦哀求，繼續逼她直播，導致阿嬤直接在鏡頭前尿失禁。離譜行徑引爆網友怒火，但他絲毫不以為意，還囂張表示自己不在乎流量，只想要錢，「快抖內我，讓我課金買遊戲配件、買炸雞吃！」

相關畫面流出後，當地企業家看不下去，立即拍影片要求男子停止這種虐待式直播，並表明願意提供工作機會給他，讓他有穩定的收入，但男子不領情，還反過來勒索對方，要求匯2億印尼盾（約新台幣40萬元），才願意對家人停止惡整。

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