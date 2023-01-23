大陸一名36歲男子在除夕迎娶22歲的白俄羅斯女友，由於女方是村裡第一位「洋媳婦」，因此吸引村民圍觀、合照。男子透露，妻子目前是模特兒，且家鄉年輕人的價值觀很純潔，只看重愛情，而且個性純樸、勤勞。

根據《九派新聞》報導，安徽臨泉鲖城鎮一名36歲男子，在除夕當天迎娶22歲的白俄羅斯女友，從影片中可以看見，男子家中除了有大紅色的新年裝飾，還有結婚的「囍」字和氣球。根據知情人士透露，男方在深圳做生意，女方則是模特兒，雙方透過社交平台認識，且男方在送了一年花以後，終於順利抱得美人歸。

男子則表示，妻子目前是大學法律系大五學生，同時也是一名模特兒，月入10萬人民幣以上（約新台幣45萬），兩人平時用中、英、俄3語溝通，飲食習慣也很合得來，妻子很喜歡深圳，未來他們也打算一起在深圳生活。此外男子也說，妻子家鄉的年輕人價值觀很純潔，只看重愛情，而且很純樸、勤勞。

新聞曝光後立刻引發熱議，網友紛紛留言，「男人在深圳做生意，自身條件好，送一年的花，又肯花心思掏錢搞浪漫，女生漂亮又是模特兒賺的多，鳥都知道擇良木棲，所以人家最後能走到一起吧」、「會說三國語言，深圳做生意，說女的掙得還可以，言外之意男的掙得更多，男的本身就優秀」、「男女方都很優秀，門當戶對的愛情」。