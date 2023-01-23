國外網路近日瘋傳一段影片，只見一名阿拉伯富豪將棕熊當成小狗養，一人一熊在人工草皮上嗨玩你追我跑的遊戲，讓不少人替富豪的處境捏把冷汗，忍不住直呼「我都分不清誰是主人誰是寵物了！」

有網友日前在美國知名論壇網站Reddit分享一段影片，畫面中可見，一名身穿阿拉伯服飾的富豪和飼養的寵物棕熊，在庭院裡隔著汽車，玩起你追我跑的遊戲，過程中棕熊還不時發出陣陣吼聲，一人一熊玩性大開，不斷在人工草皮上蹦蹦跳跳。

棕熊還因為玩到太嗨，粗壯的熊掌不斷拍打在男子身上，看起來非常孔武有力，男子也因為強大的作用力踉蹌好幾步，左手臂甚至數度被棕熊張嘴又含又咬，整段互動過程讓人替男子的處境感到擔憂。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「都不知道誰是主人誰是寵物了」、「這應該是圈養的熊，比較沒有野性」、「有錢人的快樂就是那麼樸實無華且枯燥」；不過也有人認為將棕熊當成寵物養很不可取，「如果哪天熊的本性被激發，遭殃的還是熊」。