經常看古裝劇的人肯定對於古人拜堂後，眾人在一旁高喊「送入洞房」的場景不陌生，坊間也有「洞房花燭夜」的說法，不過外界不免好奇「洞房」究竟代表什麼含意，事實上背後原因讓人臉紅心跳。

根據《搜狐網》報導，關於「洞房」的由來眾說紛紜，其中較有名的可以追溯到遠古時期，黃帝在打敗蚩尤之後平息了戰爭，人類的野蠻時代結束，此時部落在首領的帶領下逐步建立。由於人類需要繁衍生息，部落勢必會更加擴大，然而在落後的古代，人們沒有婚姻觀念，男女關係複雜，經常發生搶婚事件，不僅是男搶女，女搶男的情況也時有所聞。

剛平息戰爭的黃帝擔心搶婚情況不利於部落與部落之間的團結，甚至因為產生矛盾又爆發戰爭，於是想到了一招避免搶婚，那就是男女婚配時，將新人送進專門準備好的洞穴中，並在洞穴外用石頭築起圍牆，只留下僅能通過一人的出路口，如此一來就能防止他人闖入搶婚。

此後男女婚配時，部落除了要替他們舉辦儀式慶祝，宣告兩人成為夫妻，待禮成後還要將新人送進洞穴中單獨相處30天才能放出來，為的就是希望兩人能透過長時間的朝夕相處讓感情升溫，同時也能降低搶婚事件。久而久之，隨著社會進步，雖然居住場所從洞穴變成了房屋，不過「送入洞房」依然是新婚之夜的代名詞。