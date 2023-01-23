一代梟雄曹操挾天子以令諸侯，為曹魏奠定了堅實的基礎，不過對於三國不陌生的人肯定知道，曹操風流成性，甚至偏愛寡婦、人妻，一生共有妻妾15人，只是外界不解，貂蟬貌美驚人，而且擅長歌舞，讓各路英雄為之傾倒，為何曹操卻沒對她下手？事實上並非曹操不想，而是他根本不敢隨意招惹！

根據《搜狐網》報導，建安三年（公元198年）呂布被圍困在下邳，又因部下反叛被曹操擒獲絞殺，留下愛妾貂蟬，然而出人意料的是，對人妻情有獨鍾的曹操在擊敗呂布後，並未對貂蟬下手，而是選擇及時遠離。

這並非是曹操不好色，而是他經過深思熟慮之後壓抑了自己的慾望，只因為他得知司徒王允透過貂蟬設計離間董卓和呂布後，自此對貂蟬有了戒心。他深知，在司徒王允設計除去董卓的過程中，貂蟬憑藉的不僅僅是自己的絕世容貌，更多的是常人難以企及的聰明才智與操縱人心的能力。

此外，在實施連環計時，貂蟬能精準掌握董卓與呂布之間的情緒波動，從而適時地為之後的父子反目推波助瀾，某種程度上已經遠超過一個女子的作為，可說是個工於心計的絕色間諜，曹操就算再風流好色也不可能拿自己的前程開玩笑。