不要拿生命開玩笑！澳洲一名男子日前到瀑布旁釣魚，看見水中有一隻鱷魚，他不但沒有避開，還拋竿試圖逗弄鱷魚，下一秒他就慘遭報應，只見鱷魚急速衝上岸，朝男子的方向狂奔，讓他頓時嚇到落荒而逃。

根據《每日郵報》報導，澳洲男子鄧肯（Kody Duncan）日前到昆士蘭州北部的城市凱恩斯（Cairns）釣魚，他在清澈的水池中看到一隻靜止不動的灣鱷（Saltwater Crocodile），鄧肯立刻拿出手機拍攝，還開玩笑地說這隻鱷魚是「一根看起來很奇怪的木頭」，隨後他就將手中的釣竿拋到鱷魚前方，試圖逗弄鱷魚。

然而下一秒他就對自己的行為感到後悔，因為灣鱷突然用極快的速度衝上岸、追擊鄧肯，讓他嚇一大跳，也顧不上手機鏡頭，立刻轉身落荒而逃，所幸最後他平安無事。然而諷刺的是，鄧肯當時身上就穿著鱷魚圖案的上衣。

事後他將整個過程PO上網，大家對於他的行為都十分不解，「你好像忘記鱷魚也可以在陸地上活動了」、「看到危險，挑戰危險」、「穿著鱷魚衣服被鱷魚追，多麼壯觀的畫面」，還有網友詢問他：「你為什麼要那樣做？」鄧肯無奈回應：「我不知道當時我腦子在想什麼」。

當地安全委員會提醒，進入該地區的遊客應該遠離水域，「我們建議你始終要與河流、潟湖和水池邊緣距離至少5公尺。當地的野生動物，像鱷魚和蛇這樣的危險物種，通常都對人類很『害羞』，寧願自己閃遠一點也不會攻擊，除非你距離牠們的領地太近。」