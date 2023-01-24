大陸衢州一名男子從小就很喜歡石頭，長大後還從事翡翠買賣工作，退休後他靈機一動，花3年撿6萬多塊石頭，蓋了一棟2層樓高的石頭屋，房子外側四面牆還設計「平平安安」、「財源滾滾」等寓意圖案，他的石頭屋曝光後，很快就獲得網友關注，甚至成為打卡景點。

根據陸媒報導，衢州開化的56歲洪新耀從小就對石頭情有獨鍾，經常到河邊撿石頭玩，只要看到特別的石頭，就會撿回家收藏，36歲時他離開汽車維修行業，轉行做翡翠買賣工作，雖然轉行並不容易，但他很快就上手，平時會四處收集石頭，家裡的石頭堆到快放不下。

洪新耀3年前退休後回到家鄉，靈機一動想造一間石頭房，用在河裡撿的6萬多顆石頭，先以鋼筋水泥蓋出一棟房，並在外牆鑲嵌石頭，有的是如拇指大的鵝卵石，有的是重達好幾公斤的大石塊，前後共花了170萬人民幣（約新台幣759萬），石頭屋在前陣子完成，成品很快就獲關注，成為當地打卡景點，他們一家三代今年也在石頭屋過年。

洪新耀提到，石頭屋佔地125平方公尺，外牆嵌滿各種顏色的石頭，而且還設計出不同主題，分別是「平平安安」、「財源滾滾」、「鵬程萬里」、「高山流水」的寓意圖案，建造時並不是只要把石頭鑲上牆就好，要先畫出設計圖，而且每一顆石頭都需經切割與打磨，再根據顏色和紋路，放在合適的位置，過程繁瑣並不容易。

不只屋外鑲有石頭，就連房子內部也是如此，洪新耀用石頭拼出精美壁畫，搭配木質家具，風格古樸，他謙虛的說，「這棟房子和村裡其他房子沒什麼差別，水電什麼都有，就是比別人家多了些石頭元素」，如今他還嘗試用石頭作畫，在石頭上畫出各種圖案，除此之外還自學攝影，拍下畫石頭、建石頭屋的過程並分享至網路，如今擁有7萬粉絲，未來還希望能辦一場石頭畫展，讓更多人了解石頭的美。