過年是一家團圓的日子，許多人都會返鄉過節。大陸一名女子遠嫁1200公里遠，因此10年沒有回過娘家，今年春節她偷偷帶著一家四口開車回娘家，未料汽車開到門口，女子的媽媽始終沒有認出女兒，直到她下車叫了一聲「媽」，媽媽才終於驚覺是女兒回家了。

根據陸媒報導，大陸一名女子遠嫁10年沒回過娘家，今年春節期間，她偷偷帶著丈夫和2名孩子，一起回到位於廣西的娘家過年，希望給家人一個驚喜。從監視器畫面可以看到，女子開車到家門口的時候，她的媽媽正好出來丟垃圾，過程中看了好幾眼女兒開的車，卻始終沒有認出來，還以為只是鄰居家的親戚來拜年。

媽媽觀察了一陣子後，覺得自己不認識開車的人，於是打算轉身回家，這時女子在後面喊了一聲「媽」，她回過頭才發現竟是自己的女兒回家了，立刻開心地笑了起來，媽媽的反應也讓她忍不住感慨，在影片中呼籲：「希望所有遠嫁的女兒都可以順利常回娘家。」

母女倆相隔10年重逢的場景讓網友看了都感動不已，紛紛留言，「還是提前告知比較好，這樣接下來的日子都是期待的幸福」、「遠嫁的姑娘都懂的，最美的路程就是回娘家」、「我竟然看哭了，我下輩子一定不遠嫁，聽爸媽的話嫁近一點」、「這輩子最好的決定就是沒遠嫁」、「我希望我的女兒不遠嫁，太遠了受欺負了怎麼辦」。