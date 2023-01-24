美國一名女子透露，在約砲神器Tinder上配對到一名陽光帥哥，沒想到事後一查發現，對方竟然是警方的「頭號通緝犯」，嚇得她將這段恐怖經驗分享在抖音（TikTok）上，影片吸引逾320萬次點閱。

綜合外媒報導，西格勒（Adrielle Sigler）在抖音上分享一段影片，內容提到自己在Tinder上配對了一名天菜，對方形象陽光，體格也十分強壯，閱讀了對方的檔案後表示「他充滿愛心、體貼、英俊，想遇到一個適合的女孩」。

西格勒也為此心動不已，不料卻意外發現，這名陽光天菜有著不可告人的秘密，「警察局每個禮拜都會公布通緝犯名單，結果我遇到的這個人竟然是頭號通緝犯！」讓她相當錯愕。

根據紐約警局的臉書頁面顯示，這名男子名叫科斯坦佐（Mitchell Costanzo），因為涉嫌破壞民宅窗戶被控二級藐視法庭罪、四級損害罪；此外，他也曾違反保護令靠近一名女子，還曾被控兩項一級刑事藐視罪、危害兒童福利與無照駕駛等罪。

影片曝光後隨即掀起熱議，不少網友也忍不住打趣笑說，「男子說他的興趣是『跑步』，真的沒有騙人」、「他不是在開玩笑，他真的很會『（逃）跑』」。