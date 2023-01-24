英國男子唐納森在2010年買了一張刮刮樂，並幸運中了25萬英鎊（約新台幣960萬）大獎，然而他不但在短時間內把錢揮霍光，還因為種大麻被抓，最後因為付不出法律債務而入獄坐牢，讓他的鄰居都忍不住感嘆，中大獎並不能解決所有問題。

根據《每日星報》報導，英國男子唐納森（Gerry Donaldson）在2010年買了一張刮刮樂，幸運刮中25萬英鎊（約新台幣960萬）獎金，然而他在短時間內就把這筆錢花完，之後還種植大麻被抓到，被裁罰1.2萬英鎊（約新台幣46萬元）罰款，拿不出錢的他只能入獄坐牢。

檢察官菲歐娜（Fiona Hamilton）指出，唐納森曾在2021年出售名下3間房產，獲得3.6萬英鎊（約新台幣135萬），名下資產只剩下一台車，更誇張的是，他當初刮刮樂中獎的獎金完全不知所蹤。菲歐娜補充表示，儘管唐納森目前已經入獄服刑1年且身家所剩無幾，但他之後仍需支付所有法律債務。

唐納森的前鄰居則透露，他其實還有孩子要養，但中了這麼一大筆錢卻什麼都沒留下，如今還被關進監獄、要還債，真的非常糟糕，但這也代表，就算獲得巨額獎金，也無法解決任何問題，同時前鄰居也感嘆：「一個人能在那麼短的時間花掉那麼多錢，真是讓人不可置信。」

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