許多人過年期間會攜家帶眷到遊樂園遊玩，其中「空中旋轉鞦韆」（Sky Swing）是遊客必玩的設施之一，不過大陸河南一場廟會中，卻出現鞦韆座椅在空中失控互撞的情況，造成多人受傷，驚險畫面曝光後嚇壞不少人。

綜合陸媒報導，河南鄲城縣汲水鄉槐草窪牛王廟22日舉辦廟會活動，當地民眾私自搭建了一座簡易的遊樂場，不料其中的空中旋轉鞦韆在運轉時，設備突然撞到一旁的護欄，導致許多座椅上方的纜繩像「麻花」一樣，絞纏在一起，座椅在高空中兩兩互撞，還有人被甩飛跌落在地，場面險象環生。

好在事故發生後，一旁的民眾立刻按下緊急停止鈕，待設備完全停止時，眾人一哄而上將傷者抱了下來，當地警消獲報後也趕往現場救援，所幸受傷遊客皆無大礙，至於事故原因仍在調查當中。

事故畫面曝光後讓不少網友看了冷汗直流，紛紛留言直呼「有種疼叫做看著都疼」、「管理者能犯這種低級錯誤？遊玩的看這場地和大車也敢玩？」、「「好恐怖，要是撞頭豈不是命都沒了」。