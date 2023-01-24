芬蘭東南部一處森林中存在著一塊「怪石」，它只靠一個支點，就能在另一塊石頭上保持平衡，而且兩者的接觸面積又小又不平穩，它卻能長達1.1萬年都屹立不搖，讓人嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，這塊平衡石被稱作「庫馬基威（Kummakivi）」，在芬蘭語中是「怪石」的意思，它位在芬蘭東南部的魯奧科拉赫蒂（Ruokolahti）。「庫馬基威」寬約7公尺、高約5公尺、重達500多噸，儘管體積巨大，重量也十分沉重，但它看起來就像是漂浮在空中一樣。

第一次看到「庫馬基威」的人幾乎都會擔心它掉下來，因為它存在於另一塊石頭之上，兩者的接觸面積非常小，且石頭上還有一個光滑的凸面，這塊巨大的岩石看起來根本不可能在上面保持平衡，然而長達1.1萬年以來，它都保持著詭異完美的平衡，就算有人試圖推動，「庫馬基威」也不曾移動過。

幾個世紀以來，當地居民都對這個自然奇觀感到困惑，甚至猜測「庫馬基威」是被某種超自然力量帶來的。但地質學家對此提出更科學的說法，認為在末次冰期，冰川把這塊巨大的岩石「搬運」到該處，並在1.1萬年前、冰川開始向北消退時，岩石留了下來，剛好和深嵌於土裡的另一塊石頭形成平衡狀態，並且一直持續至今。

「庫馬基威」從1962年開始受到保護，雖然已經有許多人聽說過它的「傳奇事蹟」，但因為它的位置較為偏僻，必須先穿過一條布滿青苔的小徑、涉過溪水，且一路彎腰低頭躲避頭上的樹枝才能抵達，因此親眼見證過「庫馬基威」神奇景象的人並不多。