正值農曆假期，許多到外縣市工作、念書的人都已經返鄉過年，每到這時經常會傳出國道塞車、車票難搶的新聞，不過古代的交通比現在還不發達，回家的路程當然也會比現代人還要更艱辛，究竟古人想回老家要花上多少時間和金錢呢？

根據《梨視頻》報導，古代中國是小農社會，大多數人一輩子在家務農，且當時社會受儒教影響深遠，重視「安土重遷」、「父母在不遠遊」等觀念，外出遊學、工作的人不像現代一樣多，因此古代的返鄉人潮並不多，不會出現人擠人、塞車等狀況。

儘管如此，古代交通比現代落後，許多地方的道路不通，所以有返鄉需求的古人，在回家的路上還是會比現代人更艱辛。從影視作品中雖然經常看到古人騎馬、搭乘馬車的畫面，但那時的馬車並不像現在的火車、汽車，有冷氣、暖氣等設備以及避震功能，只要坐一小段路，乘客就會被晃到頭暈、渾身不舒服。

除此之外，古代的交通路費也不便宜，在唐朝馬車一天可走約35公里，收費標準為馬負重50公斤、每走50公里就收100文，走山路則要120文，如果回家一趟共300公里，算上休息時間得花10多天，路費總共需要600文，再加上路途中的食宿費用，至少得準備一兩銀子；但按照唐朝的薪資標準，九品芝麻官一個月的薪水不超過半兩銀子，如果過年要搭馬車回家，就要縮衣節食大半年。

然而坐馬車已經是較為高級的趕路方式，通常只有達官貴族才能使用，普通人只能搭乘人力車、騎馬，甚至靠自己的兩條腿走路。歷史上，李白要從長安回到四川江油老家過年，路途長達900公里，其中300公里是平路，剩下600公里是山路，只靠騎馬和走路的話，時間就要一個月，單趟路費則要1.2萬文，按照李白在翰林院的薪水來看，回家一次就要花掉他三個月的薪水。

因此在古代「水運」更受歡迎，走水路一天約25公里，同樣300公里的路程，逆水時最多需要100文，順水則可以直接打對折，比起陸路便宜許多，是返鄉交通的最佳選擇。