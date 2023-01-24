東漢末年，群雄並起，作為蜀國的丞相，諸葛亮既是成功的政治家，也是傑出的軍事家，坊間甚至流傳他在臨終前留下的12字遺言，竟在千年後成功應驗，讓後人不敢置信。

根據《搜狐網》報導，諸葛亮對於後世的影響甚大，百姓們為了緬懷他，在各地蓋廟，而最有名的就是成都的武侯祠，不過早在康熙年間，因為歷經千年的武侯祠出現坍塌，官府得知後決心修繕，沒想到工人卻挖掘出一塊年代已久的石碑，仔細一看竟是諸葛亮死前留下的12字遺言「水月主，庚不大，蓋十八，龍復臥」。

這讓眾人看了百思不得其解，於是請來高人解讀，得出所謂水月主、庚不大以及蓋十八，其中水顧名思義是三點水，月主2字若把上下接起來就是「青」，水加清即為「清」字，因而被解釋成預言「大清的誕生」。至於「庚不大」若拆成庚加上大，就成了「康」字，與康熙不謀而合；「蓋十八」則可解釋為「寶蓋頭加上木頭」，得到「宋」字，跟當時負責修建的宋姓官員姓氏相同。

12字遺言意即「大清康熙年間會有一位姓宋的人幫我修建祠堂」，這樣的解讀雖然充其量只是文字上的巧合，但出自於諸葛亮之手更增添了幾分傳奇色彩。不過也有人認為，很可能只是該位宋姓官員或是民間百姓為了更加凸顯諸葛亮的神機妙算而杜撰此事，或是過度解讀。