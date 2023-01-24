過年期間遇到許久未見的親朋好友，有可能會因為一時想不起對方的名字而陷入尷尬的窘境，要如何快速又不失禮貌地化解危機，困擾著不少人。對此，國外就有一名女子分享妙招，能馬上套出對方名字，方法讓不少網友大讚實用。

綜合外媒報導，國外一名女網友妮亞（Nia）經常在抖音（TikTok）上分享實用的日常小撇步，吸引逾萬粉絲追蹤，日前她還拍片分享忘記親友姓名時該如何成功化解窘境的妙招，短短一個多月就吸引超過318萬觀看次數。

妮亞在影片中透露，自己是一位老師，因為接觸過的學生眾多，因此難免會有因為想不起對方姓名而感到尷尬的窘迫情況，不過當下她會打趣告訴對方「你知道快速重複唸3次自己的名字很困難嗎？因為你不習慣說自己的名字」，這時對方就會老實照做，很快就能迅速化解尷尬。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言大讚「妳真的是天才，我的偶像」、「有夠實用」；也有人分享自己的撇步，「我會問對方名字怎麼拼」、「我會說『很高興見到你』，以免我其實曾經見過對方，也藉此把對話丟回去」、「我會問對方『你說你叫什麼？』當他們回覆後，我就會說『喔我是在問你的姓氏』」。