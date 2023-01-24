大部分人都希望給另一半的父母留下好的印象。加拿大一名女子近日分享超糗經歷，她透露和男友父母出去旅遊時，意外在上大號時把馬桶堵住，不管沖幾次水都修不好，就在她絞盡腦汁想解決問題時，更雪上加霜的事情又發生了，女子竟把水箱蓋摔破，所幸男友父母當時並不在，男友也在聽到聲音後趕過來幫忙。

根據《每日郵報》報導，加拿大26歲女子肯尼蒂（Kennedy Calwell）近日在TikTok分享一段超糗經歷，她透露之前和男友家人一起到多倫多旅遊，同時這也是她第一次見到男友父母，沒想到某天早晨她到廁所去「解放」時，馬桶卻意外被她的排泄物堵住，不管按幾次沖水把手都沖不下去，「從這裡開始就是一場噩夢。」

肯尼蒂不想把這個糗事告訴任何人，只想自己解決，然而她準備自己修理沖水閥的時候，又意外摔破水箱的蓋子，碎片四散在地板上，她看著現場的一片狼藉瞬間感到尷尬又無助，「我只是站在那裡，傻眼地看著自己把這裡弄得一團亂，愣了幾分鐘才意識到自己正處在一個尷尬又可笑的局面。」

所幸當時男友的父母不在，男友聽到聲音以後也趕過來幫忙，兩人先處理好馬桶堵住的問題，並在之後如實告知父母把水箱蓋摔破的事情，好險他們並不在意，還笑著說因為家裡有4個兒子，所以早就很習慣有東西壞掉的狀況了。