古代經常發生戰爭，因而發明不少先進兵器。春秋時期煉製丹藥意外發現火藥，直到隋朝才真正被發明出來，唐朝時則用於軍事，製造出不少火器，包含火球、突火槍及火銃等，明朝還設計出「三眼銃」，具有三個槍管，一次可同時發射三槍。

根據大陸節目《古物天工》介紹，北宋將火藥廣泛運用於軍事，重視火器的研製與發展，還製造出一種名為「火球」的武器，火球內部是膏狀火藥，外層繞上麻再塗松脂等易燃物，使用時先將火球點燃，再用拋石車將火球拋入敵陣，能夠引燃敵陣儲放糧草的營帳，以此削弱敵軍的戰力，北宋兵書《武經總要》就記載許多火藥配方和武器。

南宋還發明出「突火槍」，利用燃燒產生氣體推力的概念，將放在管內的子彈射出，後來的槍炮也都是相同原理，不過剛發明出來時，突火槍採用竹筒作為發射管，無法長久使用，所以早期並未被好好應用，且因火藥配方比例問題，導致射程只有10至20公尺，但隨技術發展，突火槍的筒身改為金屬，火藥配比、彈丸形狀與材質優化，突火槍進化變「火銃」，殺傷力、準度、使用壽命大幅提升，元末明初被大規模運用在戰場上 。

「三眼銃」則是明朝最具代表性的武器，明軍步兵主要都是使用三眼銃，具備三個槍管，一次可同時發射三槍，雖然射程有限，但在近戰中可有效殺傷未披甲的騎兵，與當時射程更遠的鳥銃相比，三眼銃成本更低，在碧蹄館戰役中，三眼銃近距離擊射，也給日本武士造成極大殺傷力，之後在明軍與後金的作戰中，三眼銃也發揮極大作用。

最後則是「紅夷大炮」，明朝後期火器技術開始落後於西方，因此陸續向葡萄牙購買火器，其中最具代表性的就是紅夷大炮，與傳統火炮相比，它的炮管更長，而且不容易膛炸，威力也更大，最重要的是，還能調整射擊角度，配合火藥用量改變射程遠近，因此深受明軍重用，在寧遠之戰中，守城明朝將領袁崇煥靠紅夷大炮打傷努爾哈赤，迫使後金撤退。