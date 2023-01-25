泰國一名60歲老翁4年前出了一場嚴重車禍，雖然順利撿回一命，身體卻因此出現詭異症狀，他的睪丸越腫越大，變成像椰子一樣的大小，讓老翁不但行走不便、排泄困難，甚至還無法像以前一樣工作，但治療多次都沒有改善，老翁痛苦不已，只希望能趕快恢復正常。

"ลุงวัย 60 โอดทรมาน อัณฑะบวมใหญ่เท่าลูกมะพร้าว วอนแพทย์ช่วยผ่าตัดให้เล็กลง" https://t.co/xuJAUTiQuf — THAI BIZNEWS 'N MORE (@S3TTR4D3NEWS) January 10, 2023

綜合泰國媒體報導，來自叻丕府（Ratchaburi）的60歲男子薩阿德，在4年前發生車禍，傷勢十分嚴重，包含腿部骨折、頭部腦震盪等，在醫院接受治療3個月，雖然順利撿回一命，身體卻出現奇怪的症狀，他的睪丸越腫越大，從雞蛋大小腫到像是一顆椰子一樣，讓薩阿德的日常生活都受到影響，不但行走困難，也沒辦法像以前一樣工作。

薩阿德受訪表示，他上廁所時都必須把睪丸用雙腿夾住，否則就會因為過於沉重而垂到馬桶裡，連排尿都覺得困難。然而他多次到醫院就診，狀況都沒有改善太多，甚至還一度被醫生「放棄治療」。

薩阿德目前沒有辦法工作，只有每個月領的老人津貼、低收入津貼和身障人士津貼，總共1700泰銖（約新台幣1570元），扣掉日常飲食、生活費用，薩阿德已經無力負擔前往醫院的車費和治療費，然而他最大的心願就是希望身體恢復正常，薩阿德居住地的村長和親戚都已經得知他的狀況，目前正在想辦法幫助他。