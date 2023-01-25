正值春節假期，世界上多數華人以及日本、韓國都在慶祝「兔年」，然而越南卻是世界上唯一一個在慶祝「貓年」的國家，究竟為何會有這種特殊的生肖產生？在民間流傳著許多說法，像是「卯兔」的「卯」字發音和越南語的「貓」相似，以及貓是幫忙越南人滅鼠的好伙伴等。

綜合陸媒報導，越南為何不過「兔年」，而是過「貓年」？原因眾說紛紜，其中最主流的說法是，當屬相文化傳入越南時，12地支的概念也一起傳了過去，其中「卯兔」的「卯」與越南語中的「貓（mèo）」發音相近，因此兔年就被誤認為貓年，一直傳承到現在。

還有部分越南語學者認為，越南屬於叢林文化，因此兔子這種草原生物在越南並不常見，擅長在叢林裡生存的貓才是越南人熟悉的物種。還有一說認為兔子和老鼠是很類似的物種，所以認為12生肖中不需要存在2個相似的動物。

越南傳統文化研究專家阮孝天則指出，稻米在越南農業中舉足輕重，但田裡經常有老鼠出沒，威脅作物收成，而貓是捕鼠小能手，被越南人視為吉祥物，因此將12生肖中的兔子換成貓，更符合越南人的喜好。

除了貓以外，越南的12生肖與我們所熟知的12生肖大致相同，其中最特別的是，越南的「牛年」特指水牛，尤其農民對水牛的感情深厚，且水牛在越南非常常見。