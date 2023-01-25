楊貴妃原本是唐玄宗的兒媳婦，不過後來卻成為唐玄宗的寵妃，兩人的婚姻關係按現在的價值觀來說算是「不倫戀」，在當時唐玄宗也在乎他人眼光，因此為了避嫌，選擇採取「繞路納妃」的手段，先讓楊貴妃離婚、出家，幾年後再把她納入後宮。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐玄宗的寵妃武惠妃死後，他陷入巨大的悲痛之中，儘管面對天下大事還是相當理智冷靜，不輕易立武惠妃的兒子為太子，但他的精神生活狀態變得相當苦悶。

據說唐玄宗每天晚上不知道要寵幸哪位嬪妃，於是召集所有人聚在一起，每個人頭上都戴一朵大花，他則手抓一隻蝴蝶，放飛後看蝴蝶飛到哪個人的頭上，當天晚上就去該位嬪妃的房間過夜。後來有人給唐玄宗建議，稱壽王的妃子楊氏美若天仙，引發唐玄宗好奇，真的召見壽王妃，從此一見鍾情，動了想娶兒媳婦的念頭。

為了避免他人說閒話，責罵自己強搶兒子的妃子，唐玄宗先下令讓壽王與壽王妃離婚，並說壽王妃是因為極具孝心，想為去世的竇太后追福，也就是為唐玄宗的生母追福，要出家當道姑，所以才要與壽王離婚，同時唐玄宗為了安撫壽王，還特地讓他娶韋氏女為妻。

「被離婚」的楊氏後來真的出家了，不過是在皇宮內出家，而她的穿衣風格也受這段經歷影響，經常穿著一身黃色的道服。于賡哲指出，楊氏出家唯一的目的就是避嫌，因為唐玄宗不方便直接從兒子身邊奪走兒媳婦，只好先讓她出家，幾年之後再把楊氏納入後宮。