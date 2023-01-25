英國一名女子日前滑手機，意外在一間印度料理餐廳的影片中，看到9年前過世的丈夫身影，她好奇詢問餐廳影片於何時拍攝，未料對方卻堅稱影片是最近拍的，整起事件宛如羅生門，引起網友熱議。

綜合外媒報導，位於英國西薩塞克斯郡（West Sussex）的印度料理餐廳「香料小屋（Spice Cottage）」本月17日在臉書粉專PO出一段16秒影片，畫面呈現顧客於餐廳內用餐的景象，然而詭異的是，有一名59歲婦人露西（Lucy Watson）在貼文下留言，詢問這段影片拍攝於何時，「因為我的丈夫和兒子出現在第一個鏡頭，但我的丈夫已經於2014年過世。」餐廳卻回覆她：「很遺憾聽到這個消息，影片是上周錄製的。」

雙方背道而馳的說法很快吸引網友關注，大家紛紛留言，「我需要知道這個故事的結局」、「丈夫真的過世了嗎？或許他只是失蹤了，然後被餐廳偶然拍到」，也有人質疑事件的真實性，諷刺地說：「這是有史以來最棒的宣傳活動。」

然而露西受訪表示，她很確定影片中的人就是她的丈夫，就連桌上的料理「咖哩雞肉」也是他會吃的食物，「我完全不懷疑，這絕對是我丈夫，因為沒辦法準確暫停影片，我不得不重播30次，越看越肯定我心裡的猜測。」露西說他詢問餐廳拍攝時間只是想得到安慰，「結果一切都變得瘋狂了，他們居然說是上周拍的，這不可能，我很生氣。」

餐廳也於今日（1/25）發表最新聲明，強調這段影片是為了宣傳餐廳內部的翻新整修，而整段影片於1月9日拍攝完畢，就連店內擺設都和翻新以前大為不同，因此影片不可能是舊的，並直言這是一個不尋常的狀況，認為一切都只是露西認錯人而鬧出的烏龍事件。