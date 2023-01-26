大陸河南一名18歲女子近日返鄉過年，因拒絕家人安排的相親，竟遭外婆趕出家門，她便拿著棉被躺在屋外，與老家飼養的愛犬一起睡，相關影片曝光後，不少網友感到非常氣憤，表示「現在都什麼時代了？」，但也有人質疑影片的真實性。

根據《搜狐千里眼》報導，河南駐馬店一名18歲張姓女子近日返回老家過年，豈料卻被外婆催婚，她馬上表示不想早婚也不願相親，外婆得知後氣得把她趕出去，不讓她睡在屋裡，張女當下拿著一條棉被，悠哉地躺在屋外地面，還跟老家飼養的狗一起睡，躺了20幾分鐘後，外婆氣消了才喊她進屋，但她負氣不願回去。

張女提到，她很早就輟學至外地工作，老家有很多同齡人已結婚生子，外婆希望她能早點成家，因此才會幫忙安排相親，但她並不想這麼早結婚，當時也說了一些頂撞外婆的話，最終被趕到屋外。張女的妹妹將過程拍下來並分享至網路，不少網友表示「有些長輩真的很荒謬，都什麼時代了，還認為早婚好」、「才18歲而已，還有很多時間可以提升自己，難道女生只能被關在家裡嗎？」、「18歲就已有孩子？這根本犯法了吧」。

還有網友分享類似經歷，「不能說全部，但村子大多都這樣，無論男女只要沒讀書，就會有人來說媒相親，就連大學生也逃不了，他們的父母都希望孩子早點結婚，尤其家中哥哥或弟弟已結了婚，若女兒尚未婚嫁，來說媒的就會更多，不管女生願不願意」、「我大學一名室友來自河南農村，每次放假回老家，家人就會一直幫她找結婚對象，當時她才19歲，我聽到時非常震驚」。