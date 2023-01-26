英國一名女子先前返回老家南非，陪同返鄉的男友趁機向她求婚，豈料她開心迎接未婚妻新身分僅短短3天，就因「用錯湯匙」引發嚴重的過敏反應，導致她難以呼吸，儘管立刻服用藥物但為時已晚，送醫後宣告不治，她的男友得知後傷心不已。

When Craig McKinnon proposed to Jess Prinsloo at a renowned beauty spot, it was the happiest day of his life.https://t.co/cuLbOzXyku — The Mirror (@DailyMirror) January 21, 2023

根據《鏡報》報導，24歲潔西（Jess Prinsloo）的家人大多都住在南非，日前她趁疫情趨緩，帶交往3年的男友克雷格（Craig McKinnon）返家探親，而克雷格趁這個機會向潔西求婚成功，潔西還開心地在臉書分享喜悅，慶祝自己有了未婚妻的新身分。

豈料潔西帶男友回到母親家後，卻發生致命意外，她不小心使用已碰過乳製品的湯匙，幾秒鐘後就引起嚴重過敏反應，她立即吃下隨身攜帶的藥物也沒用，家人趕緊將她送往醫院急救，但潔西仍在跨年夜宣告不治，克雷格傷心地說「當潔西去世時，我似乎也跟著死去了」。

克雷格提到，潔西從9個月大開始對乳製品過敏，過去就曾因誤食而引發嚴重過敏反應，在鬼門關前走一遭，「她需要隨身攜帶抗組織胺藥、腎上腺素注射器，也需立刻送往醫院，所以我也已有3年未碰乳製品，因為不值得冒這個險。」

克雷格傷心地說，潔西一直很注意自己的病情，但沒想到最終還是因過敏喪命，雖然潔西只當了他3天的未婚妻，但他依舊非常開心，「這是我生命中最棒的3天」，日後他會把潔西的骨灰帶回英國，並舉辦一場歡送會，藉此向民眾傳遞更多有關過敏的知識。