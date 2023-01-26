大陸一名飼主日前在自家院子透過玻璃落地窗發現，他們飼養的紅貴賓竟全身著火，但依舊淡定的站在沙發上，仔細一看才發現，牠身上的火其實是玻璃反光，造成視覺錯覺，飼主將影片分享至微博引發討論，不少網友笑說「真的是『熱狗』了」。

綜合陸媒報導，江蘇徐州一名李姓飼主日前覺得天氣冷，跑到屋外院子裡生火取暖，豈料透過玻璃落地窗查看屋內狀況時，卻發現站在沙發上的紅貴賓竟全身著火，但牠似乎未感覺到痛，依舊保持淡定，飼主仔細一看才知是誤會一場。

李姓飼主表示，當時她在屋外生火取暖，因玻璃窗反光的關係，紅貴賓又剛好站在反光處，火的倒影映照在愛犬身上，才會誤以為牠全身起火，當下她覺得非常有趣，拍下後還拿給母親看，對方起初真的以為愛犬著火，想進屋查看狗狗的狀況，在女兒解釋下才知搞錯了。

影片曝光後，吸引超過200萬人觀看，不少網友第一眼也誤會，「嚇我一跳，我還納悶這隻狗怎麼都不動」、「真的是『熱狗』了」、「來自地獄的惡犬」、「我以為這是準備煉化成仙了」，還有人分享類似經歷，「我記得跟團旅遊時，一名遊客坐在遊覽車上拍窗外風景，相機的亮光反射到窗戶，之後被拍進影片裡，還被當成UFO」。