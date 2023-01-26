武當山是大陸四大道教名山之首，山上蓋有許多道觀，其中一座純銅製造的「金殿」，歷經600多年風雨卻未出現生鏽的狀況，讓專家們非常困惑，進一步研究發現，古代工匠竟是採用一種名為「銅鑄鎏金」的工藝，使道觀外部形成保護層。

根據大陸節目《地理中國》介紹，武當山位於湖北省西北部十堰丹江口市境內，專家在山上道觀與附近村落發現許多文物，其中最多的就是銅製造像，而武當山地處亞熱帶，氣候比較潮濕，容易導致銅器文物生鏽，需要進行長期修復與保養。

不過銅像修復師熊宏偉卻發現，明朝永樂年間，明成祖下令在武當山天柱峰峰頂建造的「金殿」，雖然整座道觀採用純銅製造，大到柱子、牆面，小到卯榫都是用銅鑄造，但無論宮殿還是擺放於內部的銅像，幾乎都沒有鏽蝕的狀況。

專家研究發現，古代工匠建造金殿時，就已考慮到生鏽問題，因此採用「銅鑄鎏金」工藝，製作出道觀和銅器後，在表面均勻刷上由黃金與液態汞組成的合金，隨著汞慢慢揮發，黃金就能牢牢覆蓋住金殿與銅像，而且黃金不容易被氧化，宛如一層防鏽膜。

除了靠「銅鑄鎏金」外，青銅鑄造手工專家王建華研究金殿後發現，這座道觀很多地方都是使用空心結構，而且銅製構件並非完全密合，其一是為了減輕重量、方便搬運，再來就是保證水氣能排出，當陽光照射到金殿時，銅質屋頂就會吸收熱能，蒸發殘留於構件縫隙中的水氣，透過屋頂上的排氣孔排出，降低建築內部的濕度。