印尼婆羅洲島一名4歲男童日前在河邊失蹤，豈料事隔2天，一隻10英尺（3公尺）的鱷魚竟揹著男童的屍體返回岸邊，當地搜救單位表示，初步推測男童是失足溺斃，而且他的遺體非常完整，連一處咬痕都沒有，讓眾人感到非常驚訝。

根據《每日郵報》報導，婆羅洲島東加里曼丹省（East Kalimantan）一名4歲男童韋吉（Muhammad Ziyad Wijaya）在河邊失蹤，家人發現後趕緊通報搜救隊，但卻尋找未果，豈料2天後有民眾在河邊看到，距離河口近700英尺（約213公尺）處出現一條鱷魚，而且身上揹著一具遺體，朝河岸附近一艘小船游去。

船上兩名目擊者發現後，待鱷魚靠近將遺體抬到船上，鱷魚隨後又游回水中，目擊者趕緊通報相關單位，搜救團隊負責人科塔（Melkianus Kotta）證實，這具屍體正是他們在尋找的韋吉，「我們認為，這隻鱷魚在搜索方面提供了協助，而且遺體什麼很完整，沒有任何缺損」。

目前並不清楚韋吉溺斃的詳細經過，死因是否與鱷魚有關，不過初步判斷，他應該是在河邊玩耍時，不小心失足掉進河裡。而這起離奇事件登上各大媒體版面，相關影片也在社群平台瘋傳，至今尚未有人提出合理解釋，但有些民眾認為，鱷魚可能是出於同情或某種本能，才會將溺斃男童送回來，但當地過去出現不少鱷魚攻擊事件，因此不少人不認同鱷魚有同情心的說法。