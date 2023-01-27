日本考古團隊近日在奈良市的「富雄丸山古墳」，出土日本首件盾形銅鏡及蛇行劍，銅鏡雕有神獸圖騰，而蛇行劍長達2.3公尺，堪稱同一時期東亞最大的鐵劍，可謂國寶級文物，不少網友驚呼「2.3公尺是巨人拿的嗎？一般人拿不動吧！」

根據《產經新聞》報導，日本最大圓墳「富雄丸山古墳」位於奈良市，是4世紀後半葉的陵墓，奈良縣立橿原考古學研究所日前對古墓進行挖掘，首次出土盾形銅鏡及2.3公尺蛇行劍，據稱都是由日本製造，其中蛇行劍更是同一時期東亞地區最大的鐵劍。

盾形銅鏡材質為青銅，長64公分、最寬31公分、最厚0.5公分，銅鏡上雕有圓形、神獸的圖騰，而蛇行劍的刀身蜿蜒曲折，而且尺寸特別長，讓奈良縣立橿原考古學研究所人員驚訝不已，表示「這把劍很長，而且採用先進的鐵器製造技術」，認為劍的長度太長，實用性不高，目前推測銅鏡與劍應該都是古代避邪之物。

奈良縣立橿原考古學研究所副所長岡林孝作表示，這面盾形銅鏡在日本尚未有出土先例，而且無論銅鏡還是長劍，都是日本目前發現最大的古物，可說是國寶級文物，「體現出古墳時代超乎想像的技術，是同一時期金屬工藝品的最高傑作，而且還同時出土了兩件，我感到非常驚訝」。